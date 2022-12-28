立法委員蔡適應28日舉行國道客運9026路線說明會，並明確傳達通勤民眾訴求給公路總局，且協助基隆市交通處與公路總局建立溝通管道。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

立法委員蔡適應28日舉行國道客運9026的路線說明會，邀請公路總局局長陳文瑞、台北市區監理所所長江樹人等相關單位，以及基隆市議員吳驊珈、張之豪等人參加。蔡適應指出，9026路線要維持原來的品質，班次和路線都要符合基隆人的需求，公路總局和台北市區監理所的路線審議，也務必納入基隆市政府的意見，才不會讓基隆人的權益受損。

蔡適應表示，在新業者正式上路前，目前國道客運9026路線仍由首都客運、大都會客運代駛，新業者的路線和班次審議過程，公路總局在說明整個溝通的過程後，他認為公路總局必須也與基隆市政府溝通，充分的讓地方意見也能納入，這樣才能維護基隆市民的通勤權益。

蔡適應強調，通勤民眾對於國道客運9026的期待，包括了班次不要減少、路線不要變更、終點開到南港轉運站等，均已與張之豪、吳驊珈共同傳達給公路總局。他也請公路總局持續和業者溝通，也針對基隆市政府交通處提出的意見，來整合與溝通。

會後，蔡適應也協助公路總局與基隆市政府交通處建立溝通管道，他期盼9026路線最後還是要符合基隆市民需求，才能讓這條路線長久運營下去。