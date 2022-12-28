財神信仰學術化，雲林縣北港武德宮推出學術論壇論文集。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮武德宮為讓財神信仰學術化，邀集宗教專家學者專題演講、編寫專題論文，出版《2022年財神信仰學術論壇論文集》，28日廟方表示論文集包括「財神信仰與武德宮」、「扶鸞濟世與財神信仰」等4大主題，希望藉此讓更多人認識財神信仰多元豐富的內涵，開啟宗教對話的空間。

武德宮今年舉辦第3屆財神論壇，針對4大主題「財神信仰與武德宮」、「扶鸞濟世與財神信仰」、「金香文化的傳承延續」、「寺廟經營與宗教經濟」，邀集宗教學者共同與會，共進行4場專題演講，並發表7篇專題論文，經整理後出版《2022年財神信仰學術論壇論文集》。

武德宮主任委員林安樂表示，論文集並收錄他回應與補充的〈金紙、經典與宗教醫療〉一文，以經濟學的角度，闡述化金、持誦經典，與消災解厄、行功積德的關聯。期許透過常態性舉辦學術論壇，匯聚台灣宗教專家學者共同深耕，讓更多人深入認識財神信仰的內涵。

林安樂說，武德宮不僅求財靈驗，其桃筆扶鸞指點迷津更為信眾津津樂道，為了系統性的研究與保存扶鸞文化，與政治大學「華人宗教研究中心」產學合作，將進行為期近5年的研究，透過鸞文大數據資料庫建置、出版專書、舉辦國際性學術活動，讓扶鸞文化成為無形文化資產。

廟方指出，武德宮自開宮以來，均服膺神治，大小事宜均依扶鸞降駕指示處理，藉由扶鸞，不僅庇佑眾多信眾，更造就不少知名企業，主委林安樂引進金融財經人員參與廟務，不定期開辦理財相關講座、推出各種文創產品，希望藉此讓財神信仰更學術化與生活化。