外傳前桃園市長鄭文燦在卸任前把機要缺「卡好卡滿」，甚至該退場的前朝任用機要卻沒退場，繼續執行鄭文燦前市長的「旨意」。對此，甫就任的桃園市長張善政表示，「機要缺」的確是市府團隊在調度時的重要考慮，會盡量在可調度的缺額範圍內，盡量發揮極大化的功能。至於基層關切，鄭文燦任命的現任區長是否也應該在政黨輪替後換人？張善政表示，市府會陸續觀察其表現，再考慮調動與否。而鄭文燦辦公室對此也發表聲明，指出所有機要人員都辭職，沒有占缺之情事。

鄭文燦的核心幕僚、前桃園資科局長余宛如日前批評張善政小內閣任用女性關閣員的比例過低，「讓人很失望，也讓桃園人覺得丟臉」，引發國民黨資深桃市議員舒翠玲反擊，在臉書上反擊余宛如是「最不該講這個話的人」。舒佩玲說，因為鄭文燦在人事凍結前將機要缺用事務官全部佔滿，張善政根本無法調動，倍感無力。

而即使身為從政女性，舒翠玲也認為，若只為了符合男女比例而濫竽充數，那也大可不必！她也開酸余宛如，「想必就是靠著女性比例當上市府一級主管的」，但張市長和鄭市長不一樣，不會因刻意要湊女閣員比例，就隨意任用尸位素餐、濫竽充數、每天都不在辦公室、出差勤後補造假、不了解局處業務的女性主管、那才真是讓人失望，讓桃園女性市民覺得丟臉的人。

前朝閣員因為女性閣員任用比例批評張善政，卻意外引發兩個女人隔空互槓，張善政今天被媒體問及此事，老神在在的說，「機要缺」確是市府團隊在調度人力時的重要考慮，但他會盡量在可調度的缺額範圍內，盡量發揮極大化的功能。

張善政今天首度主持市政會議，他在開會前也先與小內閣成員在市府前合影。張會後接受採訪，談及首度主持市政會議，強調未來會以「熱誠、效率、操守、能力、領導風格」五大要點為目標，讓桃園市邁向下個境界。張善政還說，過去他擔任行政院長時，就反對威權或壓力式的領導方式，傾向互相理解、合作幫忙的風格，也提醒所有局處首長，必須讓下屬理解不論何種決策都有其原因、是經相當考慮，而非強迫式的逼人就範。

鄭文燦辦公室聲明全文如下

桃園前新聞處長詹賀舜表示，張善政市長剛上任，我們都給予祝福，不過，女性政務官比例偏低是事實。

詹賀舜表示，鄭文燦市長於卸任時，所有政務官在最後一次市政會議總辭，機要人員全部辭職，並無所謂佔缺的情事。