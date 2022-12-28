富邦悍將備戰新球季，宣布延攬2位日本籍教練加入，今年秋訓擔任客座教練的酒井光次郎將任二軍投手教練，一軍打擊教練則找來垣內哲也，2名新加入的教練執教經歷豐富，球團期待能幫助選手有更好的表現，在新球季繳出佳績。

酒井光次郎選手時期是日本火腿鬥士隊的第一指名，球員生涯引退後來到台灣發展，曾擔任多屆中華隊投手教練，並曾在中職球隊擔任投手教練職務。回到日本後曾擔任日職橫濱隊球探、社會人球隊日本生命投手教練，期間也曾多次來台參加教練講習營，對於台灣棒球環境相當熟悉。

中文流利的酒井教練， 今年秋訓也曾來台與富邦進行技術交流，明年球季將正式加入二軍教練團陣容，協助培育年輕投手。

一軍打擊教練則由垣内哲也擔任，垣内哲也選手時期效力西武獅隊和千葉羅德海洋隊，球員生涯累積110支全壘打，退役後曾擔任過中日龍隊打擊、外野跑壘教練等職務，也曾擔任多年中日龍隊球探，近年則擔任樂天金鷲二軍打擊教練，明年球季將加入富邦教練團，協助打者進行調整及訓練。

除前述外籍教練之外，富邦新任本土教練相關程序也已在進行中，將在一月份春訓開訓前完成教練團補強作業，迎接備戰新球季。