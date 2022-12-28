歐洲股市周三早段走高，英國股市在聖誕假期後的首個交易日也走高；目前投資人正在審慎評估北京當局為經濟重新開放而採取的措施。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.41點或0.33%，為429.41點。英國富時100指數也上漲0.9%；大宗商品相關的和與中國有業務關聯的股票走高。英國股市在上周五以半日的交易收市，周二為補假日。

銅價上漲，推進礦業股在早盤走高；目前市場皆寄望最大消費國中國能進一步放鬆嚴厲的防疫管制。

與中國業務關聯深的奢侈品公司，LVMH集團、開雲集團(Kering)、歷峰集團(Richemont)皆上漲在0.3%至0.5%之間。

在倫敦上市、並有較多中國業務的公司，例如保誠保險(Prudential)和匯豐銀行，分別上漲2%和1.3%。

與英國股市一樣、周二也休市的愛爾蘭股市，目前早盤上漲了0.6%。

交易員和分析師都表示，交易量的淡薄，也影響了市場走勢。