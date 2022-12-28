中國大陸疫情延燒，導致退燒藥出現搶購潮，網路媒體今報導，有民眾至藥局採購600盒普拿疼，藥師指普拿疼全被台商包走，如想購買，一盒要價1500元。藥師公會全聯會初步了解後原稱此事為誤會，經進一步了解錄音檔，發現確實有哄抬價格的情事，該名藥師也承認說過這樣的話，不過態度惡劣，拒絕道歉。

藥師公會全聯會發言人王明媛表示，該名藥師一開始說謊，的確有哄抬價格的情事，就媒體的錄音檔顯示，藥師早上的說辭是欺騙的，他確實告訴民眾「拿1500來，就撥一盒給你」，不過該藥師稱這是他的話術，是民眾自己誤會，拒絕出來道歉，他也承認說過這樣的話，媒體的錄音檔確實也是這樣的內容。

王明媛表示，這是第一次遇到這個狀況，藥師公會全聯會理事長黃金舜也不會輕放。對方態度惡劣，督導原希望他自己出來道歉，但他卻說「我不道歉，了不起就不做，反正我也要退休了」。督導氣到告訴他「你有沒有想過這樣會影響全體藥師的形象？」，他只是回答說，「不好意思喔，那麻煩你幫我跟全國藥師說對不起」，就這樣。

至於是否真的以1500元的價格販售過普拿疼，王明媛表示，第1個，要先弄清楚品牌，如果真的是普拿疼，應該可以找GSK去了解，調出貨紀錄、來源，就知道有沒有給藥局600盒，並了解這些是普拿疼還是學名藥、能不能抓出流向等。另從稅務的部分來看，會了解是否可調營業資料，看實際銷售是不是以1500元的價格售出。

「這是很糟糕的行為」，王明媛表示，該藥師說謊、哄抬價格，沒有遵守藥師倫理，基本的道德也沒有，也拒絕道歉。此事疑涉違反《公平交易法》、《傳染病防治法》，藥師公會也再看看衛生局接下來會如何處理。