49歲李姓男子在桃園市政府某下屬單位上班，不過2019年在桃園區酒後無照騎車拒測遭裁罰9萬元。因為逾期未繳，遭移送行政執行署桃園分署。因李男擔心影響工作、年終，李男妻子12月初將罰鍰全部清償。

桃園分署指出，李男2019年1月間在桃園區酒後無照騎乘機車，經警方攔查後拒絕接受酒精濃度測試，遭移送機關裁罰9萬元，因逾期未繳納，移送機關遂於2019年1月間移送桃園分署強制執行，桃園分署為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，受理案件後通知李男限期提出清償計畫，惟未獲回應，經調查李男財產狀況，得知李男為桃園市政府某機關約聘人員，旋於2109年2月扣押李男的薪資所得，李男到場表示，不希望機關長官或同事知道自己因酒駕案件被扣薪，且因須履行法院裁定之更生方案，每月需向債權人支付1萬3000元，加上家庭生活開支，酒駕罰鍰部分，每月僅能先繳納5千元等語。

但李男自2021年2月起無故中斷分期繳納，經執行人員持續催繳並扣押其銀行存款無著後，於今年10月再次扣押李男薪資，李男擔心薪資再被強制執行的話，將會影響到年終獎金，遂於11月初委由李男妻子親自至桃園分署，請求將剩餘罰鍰2萬餘元分2次繳清，李男的酒駕罰鍰終於在12月初全部徵起。

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