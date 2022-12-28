前台北市長柯文哲25日卸任後，穿上白袍重回台大醫院工作。近日他的身影被「台大醫科女神」馮琪淯（小馮）捕捉，吸引破萬網友朝聖兩人的合照。

小馮2018年以雄女第一名的成績錄取台大醫學系，由於外型清新、甜美，在網路上迅速爆紅，被封為「台大醫科女神」。26日小馮在社群平台上傳與柯文哲的合照，還原兩人在台大醫院碰面的情形，小馮看到柯文哲先說：「老師好，老師我爸是柯粉」，柯文哲問：「你爸幾歲？」還自嘲：「現在柯黑比柯粉多了」。

小馮在台大醫院巧遇柯P.（圖／IG@spottedclaw0415）
小馮在台大醫院巧遇柯P.（圖／[email protected]

照片公開後，短短2天狂吸1.6萬個讚，上百位網友紛紛留言：「我不知道該羨慕柯P還是小馮了」、「看成我爸是河粉」、「兩個偶像站在一起，暈了」、「夢幻聯動嗎」、「柯文哲好帥！小馮真美！」、「不錯耶，他回去沒多久就要退休了，拍到賺到」。

小馮是才貌雙全的醫科美女，曾被知名YouTuber黑男在東區街頭捕獲，拍成一支名為《跟台大醫學系美少女在東區聊天》的影片，當時她透露醫學系競爭激烈，「同學都很強，大家都非常認真，然後又聰明，就是即使你覺得表現還不錯，但是大家都比你表現更不錯，差不多是這種感覺。」

小馮是學霸，當年是雄女第一名考上台大醫學系的考生。（圖／資料照；IG@spottedclaw0415）
小馮是學霸，當年是雄女第一名考上台大醫學系的考生。（圖／資料照；[email protected]

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