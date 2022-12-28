後龍鎮立殯葬園區入口停車場業已重新整修。（謝明俊攝）

後龍鎮立第2納骨塔「聚善堂」即將完工啟用，新建設施包括公廁及辦公室。（謝明俊攝）

後龍鎮立第2納骨塔「聚善堂」歷經年餘工期，即將在明年元月完工啟用，後龍鎮公所安排2梯次開放參觀，開放5天時間給一般民眾及原暫奉在舊納骨塔聚福堂無主區的家屬等參觀，其餘登記收件、公告抽籤、選位及繳費等程序都已排定時間依序推行。

後龍鎮立第2納骨塔「聚善堂」位在後龍鎮立殯葬園區內，因原有第1納骨塔「聚福堂」已近飽和，啟用年代也已久遠，不敷鎮民、縣民使用下，在前任鎮長朱秋隆的全力奔走籌措，向後龍鎮農會貸款興建第2納骨塔，並新建周邊設施公廁、殯葬園區辦公室，同時也將入口停車場全面整修，提供掃墓湧入大量人車使用。

第2納骨塔啟建後，因逢國內營建原物料價格大漲，並因營建工人嚴重短缺，使得工程進度一度受影響，但在鎮公所及廠商全力克服下，全部工程可望在明年元月間完成，因此，鎮公所規畫在明年元月中旬起，開放新納骨塔給有意民眾參觀，以及申請送件、公告抽籤及選位等程序，期望能在明年的清明節前完成初步作業，讓民眾能在明年清明掃墓，使用全新的納骨塔。

鎮公所殯葬所表示，第2納骨塔開放參觀分成2梯次開放，第2梯次是專門開放給已暫奉舊有聚福堂無主區的家屬參觀，鎮公所並將於近日寄發申請書、流程表等資料給符合第1梯次資格者，登記收件截止日是在元月16日，請民眾注意時間，以免逾期不予受理，而過年期間，新舊納骨塔都休館不開放。