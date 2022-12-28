五月天瑪莎不僅當老闆，也擔任HUSH專輯製作人（相信音樂提供）

HUSH暌違4年推出新專輯《娛樂自己》 (默聲音樂提供）

HUSH醞釀4年發行新專輯《娛樂自己》，是五月天瑪莎成立「默聲音樂」推出的第一位歌手。兩人今（28日）一同出席活動受訪，瑪莎稱讚HUSH的創作特色是華語樂壇少有的風格，所以力邀他簽約，「我拜託啊！用求的。」HUSH今年連莊拿下金曲獎最佳作曲獎，是否希望他再奪金？瑪莎直言：「比較想大賣啦！」

瑪莎表示，HUSH除了詞曲出色之外，有些歌他來唱，是沒有人能替代的，「他寫給別人的歌，再聽到他唱，覺得觸動的感覺不一樣」，瑪莎承諾會「把唱片不計成本做到好」。至於砸了多少錢？他笑說，「不要問比較好，誠心是無法用金錢計算的。」並舉例為了錄管弦樂特別去借北流場地，錄音當下聽到錢的聲音，「有錢一直在掉的感覺，但結果很好」。

HUSH則說接到瑪莎邀約時，覺得「有人要、嫁出去了，可以出片了」，沒有考慮太久就簽約，「他是五月天裡面最會嘴的，在這個合作闗係裡面我不受限，要嘴大家來嘴啊！」兩人意見不同時，HUSH努力說服瑪莎，「他唱反調時都是在堅定我的意志，畢竟我是寫歌的人，我會想方法說服他，他理解了就會通過。」

HUSH舉例錄〈不要靠近〉時，瑪莎聽了驚為天人，問：「還可以再更痛嗎？」他卻覺得「變態嗎？」錄〈習慣動作〉時，兩人大聊夜店愛情文化，他靈機一動想加入歐陽菲菲的〈擁抱〉，瑪莎卻問「為什麼要加？」聊到自己是愛情老手還是新手？HUSH說：「我應該是新手，我很難裝笨。」

HUSH單身邁入第8年，現在心情是「一面放棄，一面期待」，他坦言，骨子裡還是期待的，只是現實生活裡沒有機遇遇到，希望另一半也可以是對手，「我覺得最理想的感情狀態不用兩個人膩在一起，也要在工作領域認真，上進心是滿重要的事情，他也希望自己更好配的上對方」。