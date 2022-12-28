劉宏輝（右二）推動「阿波羅計畫」，以遠距通訊科技讓醫療資源主動走入長者生活，4年來與18處雲林縣社區長青食堂以及9名基層醫師合作，減緩長者失能的時程，此一創新構思已發表在國際醫學期刊，廣受國內外學界肯定。（劉宏輝提供）

劉宏輝起草的「國家級高齡福祉健康研究中心」構想書。（周麗蘭攝）

前台大雲林分院副院長劉宏輝2016年起草「國家級高齡福祉健康構想書」，他當時把手繪藍圖貼在辦公室牆上，時刻提醒自己。（本報資料照片／周麗蘭攝）

前台大雲林分院長劉宏輝在雲林看見台灣高齡化偏鄉的現況，深感解決臺灣高齡問題刻不容緩，2016年撰寫「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」規畫構想書催生，今年8月該中心已動土，將耗資35億元興建；他也在雲林發展阿波羅計畫落實照顧偏鄉長者，致力弭平城鄉醫療差距，醫療貢獻卓著，榮獲2022年「台灣醫療典範獎」。

「台灣醫療典範獎」由中華民國醫師公會全國聯合會舉辦，藉由表揚在醫療工作中有特殊貢獻的醫師，彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷。

2016年劉宏輝奉派至臺大醫院雲林分院服務，目睹地方長者因未能得到適切的健康醫療及福利服務，而致提早衰弱、失能，遂以「上醫醫國」之心焚膏繼晷規畫可行方案，起草「國家級高齡福祉健康研究中心」構想書。

2019年蔡英文總統蒞臨台大醫院雲林分院，劉宏輝親自對總統簡報，蔡總統稱許劉的努力將惠澤及全國數百萬高齡者，當場允諾挹注經費在台大雲林分院虎尾院區旁興建，今年（2022年）8月動土，由國家衛生研究院主責。

劉宏輝表示，高齡社會並非雲林獨有困境，有賴全國之力去應對，其間幸得前台大校長楊泮池全力支持，召集台大各領域人才共同參與規畫，為台灣擘畫高齡的未來。

劉宏輝不僅完成國家級高齡醫學及健康福祉中心規畫案，為縮短長者就醫的路程並提供充足健康知識，且推動「阿波羅計畫」，以遠距通訊科技讓醫療資源主動走入長者生活，4年來與18處雲林縣社區長青食堂以及9名基層醫師合作，900多位長者接受各類健康照護服務，減緩失能的時程，此一創新構思已發表在國際醫學期刊，廣受國內外學界肯定。

劉宏輝從多位獲推薦的優秀醫生中脫穎而出，榮獲2022年「台灣醫療典範獎」肯定，以有限的人生，盡力照亮一個陰暗的角落，溫暖被遺忘的地方，是他畢生努力的方向。

劉宏輝專長為癲癇學、神經藥理學，1999年完成全亞洲第一例視丘下核燒灼術治療巴金森氏症病人，全台第一例迷走神經剌激術治療難治型癲癇症病人。