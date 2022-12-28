New Era 9FIFTY兩面宿儺，1680元。（New Era提供）

New Era 五條悟黑色短Tee，1680元。（New Era提供）

聯名時下最夯電影、動畫，將人氣角色穿上身是快時尚品牌常玩的行銷招術，看好民眾選品時除了著重個人喜好，能在聚會中成為「話題王」更能為單品加分。GAP就搭上《阿凡達》熱潮推一系列合作服裝，將納美人和標誌性電影Logo融合，混搭充滿海洋魅力的深藍色調，讓鐵粉能藉穿搭彰顯個人風格。

美國科幻電影《阿凡達：水之道》在台上映後，首週票房就破1億5500萬，磅礡的奇幻場景震撼人心，GAP緊扣熱潮推出以電影人物為主軸的系列裝束，除了將主角臉龐刻上服裝，也運用深藍圖騰帶出神秘色彩，呈現沉浸式畫面感，服裝以特殊技術營造空氣質感，寬鬆落肩，男女都適合。

潮牌New Era則攜當紅動漫《咒術迴戰》推聯名系列，主打高挺的9FIFTY帽款，以立體刺繡呈現動漫Logo配上黑色簡約設計，簡單搭服裝就能讓潮感加乘；另有服飾可選，共6款短Tee都以象徵詛咒的黑色系搭品牌立體旗幟Logo呈現，其中還能見到主角虎杖悠仁吃掉宿儺手指的名場面，趣味性十足。