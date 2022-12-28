為了照顧更多弱勢族群，落實普惠金融的社會責任，國內5大壽險公司自2023年元旦起，將於基富通「好好退休平台」上架微型保險，費率相較市面的保險優惠最高可達10％。

據金管會統計，截至2022年9月底為止，微型保險的累計投保人數達150萬人。儘管如此，微型保險定義的經濟弱勢或特定身分族群，人數超過300萬人，顯示仍有一半以上的人亟需基本保障。

基富通表示，從2023年元旦起，該公司與全球、南山、國泰、富邦與第一金等5大壽險公司合作微型保險，投保流程簡化，費率較市面保險更加優惠，擴大社會安全的保護傘。

基富通總經理王浩宇表示，微型保險與一般商業保險不同，最大差異點有二：

一是被保險人限制為經濟弱勢或特定身分族群，如：單身年所得低於42.3萬元、夫妻年所得合計低於84.6萬元、原住民、農漁民、社福機構服務對象、中低收入戶之家庭成員、身心障礙者等。

二是提供定期壽險、傷害險、傷害醫療險3大基本保障，不含生存或滿期給付，保費大幅降低。以傷害險為例，30萬元保額，一年保費不到200元；傷害醫療險保額3萬元，一年保費約350元。

王浩宇表示，由於投保微型保險有資格限制，若不能投保民眾則可以透過「好好退休平台」投保13家保險公司所提供俗稱「3保」的小額終老險、定期壽險、重大疾病健康險，同樣具有「小保費、大保障」的特性，讓每位國人依人生不同階段檢視自身需求，透過基金與保險，做好退休準備。