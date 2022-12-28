高餐曾辦理「稀少語旅遊輔助人員訓練班」，帶學員實地走訪龍虎塔。（柯宗緯翻攝）

隨著國境解封，旅遊市場漸漸回溫，導遊、領隊人員需求也隨之提高，高市觀光局提早因應，為加強疫後高市外語導遊更加熟悉高雄觀光景點更新及配合中央相關防疫指引，特別開設「後疫導遊職能加強訓練班」，即起招生至12月31日，歡迎南部外語導遊把握機會報名。

高市觀光局長高閔琳指出，新冠疫情長達2、3年，過去大家熟知的旅遊業生態丕變，高雄觀光景點也有許多新的變化，尤其亞洲新灣區周邊煥然一新，為讓旅行社及從業人員更快速掌握新的高雄景點資訊及相關防疫指引好機會，也鼓勵離開業界的導遊們「回鍋」，未來觀光局將針對各種不同的觀光產業需求，做滾動式的調整規畫專業的培訓課程。

觀光局指出，與高餐大合辦的「後疫導遊職能加強訓練班」，日期為2023年1月7日、8日、14日、15日，共計4天，課程包括「旅遊安全基本概念」、「旅行業接待管理與作業」、「導覽技巧與動線規畫」、「室內景點示範解說」、「帶團緊急事件與危機處理」、「接待來臺旅客應注意事項及經驗交流」及「戶外實務導覽」等28小時精實內容。

授課師資融合產學合作、陣容堅強，在產業端特別邀請擔任外語導遊20年，並致力於推動地方創生的陳文鴻老師，教導帶團緊急事件與危機處理，他也是交通部觀光局導遊職前訓練講座及戶外示範導遊。

此外，由偕勵旅行社副總的陳明芬教導景點示範講解，擔任華語導遊長達30年，也是交通部觀光局導遊職前訓練講座以及戶外示範導遊；在學校端，特別邀請擔任長期教授導覽解說的教授孫慶，過去學校接待總統、各國總理與大使等外賓的導覽人員都是出自於其專業培訓。

觀光局說明，本班招生對象為經導遊人員考試取得及格證書的外語導遊，報名者須提供至少1年或至少10團（累計）的導遊執行經驗，課程全程免費，稀少語導遊將優先錄取。此次開課有實體課程及線上課程，前40名錄取者可參與實體課程及戶外實務導覽課程，候補者可參與線上課程。