「菸害防制法」修正草案已進行過二次黨團協商，多項關鍵條文被保留，包括禁止加味菸、印製大幅警示圖文、管制新型菸品等，明天（29）將舉行第三次黨團協商。台灣拒菸聯盟今天向立院各黨團發出陳情信，並懇求游錫堃院長挺身而出主持協商，朝野合力、飛速通過修法。

由158個家長、醫事及社福團體籌組的台灣拒菸聯盟，今天向立院衛環委員會的委員、各黨團、院長，以及關心此法案的委員發出陳情信，提出4項訴求：不可放棄「禁止加味菸品」、不可放棄「印製大幅警示圖文」、不要縱容「加熱菸載具隨便行銷」、不要縱容「誤導性的健康風險評估字眼」。

台灣拒菸聯盟表示，國際研究早已證實加味菸品多是年輕人的入門菸，為此歐盟28個會員國於2020年全面執行「禁止販售包含薄荷菸在內的所有加味菸品」；而美國除已禁止花香、果香、巧克力等加味菸，目前食品藥物管理局（FDA）已進一步修法終止「薄荷」作為菸草加味，預估2023年即通過執行禁止所有加味菸，以防止下一代開始接觸菸品。

「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」是嚇阻年輕人接觸菸品的有效政策，更是世界衛生組織（WHO）十多年來的菸害防制主力政策之一，全球已有134個國家或地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，但現行印製面積僅35％，排名全球倒數第4。台灣拒菸聯盟認為，政院版修正條文將警示圖文加大至85％，並非全球前三，不過是搶進世界前20強之列而已！

另外，政院版「菸害防制法」修正草案未將加熱菸載具視為加熱菸一體，即使再次修正，僅於第12條規範「載具不能廣告」，但對於販賣載具給未成年人、網路販售載具、商店陳列展示載具，載具印製警示圖文通通沒有規範，等於還是任由加熱菸載具隨便行銷，學生輕易就可以買得到。

台灣拒菸聯盟指出，目前各大跨國菸草公司為因應政府一禁（電子煙）一管（加熱菸）政策，都把加熱菸的菸草柱及載具各自命名，現今台灣已出現加熱菸品牌「iQOS」、「lil」、「glo」、「Ploom」等跑馬燈或招牌高掛；政府若以政院版方式開放加熱菸，店家極可能以合法（加熱菸）掩護非法（電子煙），可以在同一家店購得，等同加熱菸及電子煙「雙開」。

台灣拒菸聯盟也呼籲政府，不要縱容「誤導性的健康風險評估字眼」。政府草案規劃以「健康風險評估」來做為加熱菸的嚴管機制，即使再次修正，在第12條規範「不能以通過健康風險評估做宣傳」，但「健康風險評估」本身就是一種誤導性字眼，誤導國人以為通過健康風險評估的是危害較低的菸品，而且還是政府掛保證，有鼓勵民眾使用之嫌，不僅WHO發布聲明譴責，也將落入菸商陷阱。