台中市目前僅中台灣客運16輛電動公車，裝置有「先進駕駛輔助系統」，可偵測車前人、車提早警示，確保行車安全。(陳世宗攝)

台中市目前僅中台灣客運16輛電動公車安裝上路，有效減少駕駛行車中的人為失誤。(陳世宗攝)

台中市27日發生公車重大交通事故，造成2死1傷慘劇！公車行駛安全引起各界高度關注。中台灣客運公司說，公車可加裝「先進駕駛輔助系統」，車前有人、車經過會警示，最重要是轉彎時駕駛要落實「慢、看、停」，避免憾事發生。交通局強調，將要求各客運業者安裝「先進駕駛輔助系統」，確保行車安全。

中台灣客運豐勢站副站長詹仕偉表示，該公司有16輛電動公車安裝「先進駕駛輔助系統」，駕駛行進中只要偵測前方5公尺有人、車狀況，就會發出聲響示警；駕駛打方向燈後系統會出現左、右監視器畫面；駕駛左側擋風玻璃還增加凸透鏡，避免視線被左前方A柱擋住，藉此降低事故風險。

詹仕偉指出，中台灣客運的傳統公車內，最前方上面還貼有「路口轉彎多禮讓、減速查看再通行」警語，主要是不斷耳提面命提醒駕駛，轉彎要多禮讓，務必先減速查看有無人車，停車兩次確認後再通行。公司定期舉辦駕駛行安會議時，亦宣導轉彎「慢、看、停」，確認無行人再通行。

交通局表示，全市所有公車均依規安裝「行車視野輔助系統」，輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，該局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統（ADAS：Advanced Driver Assistance Systems）」，目前僅中台灣客運有16輛安裝上路，有效減少駕駛行車中的人為失誤。

交通局強調，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練。交通部修正道路交通安全規則，自2020年1月1日起大客車及大貨車，行車視野輔助系統應納入定期檢驗項目，並根據大型車事故熱區調整稽查地點，如有故障或違反相關規定，將製單舉發並限期召回臨檢改善。