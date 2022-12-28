英飛凌(Infineon)尋找收購目標，正準備數十億歐元資金對正確的目標發動併購，英飛凌執行長Jochen Hanebeck在周三出刊的一次訪談中如此表示。

「英飛凌正持續地尋找合適的公司」，Hanebeck對法蘭克福廣訊報(FAZ)說，「我將在數十億歐元的價格範圍內尋找」。

英飛凌在過去曾表示，特別地在電動移動、自動駕駛、再生能源、資料中心，以及物聯網領域看見了成長機會，在這些領域當中，裝置、工廠設備、健康監測都會連接到網路或其它的通訊網絡。

在截至九月的2022財年中，英飛凌營收成長了近3成，來到142億歐元，獲利也增加63%，至34億歐元。

執行長也說，可想而知的，例如資金不足的新創公司會想要加入另一家公司。

Hanebeck並沒有具體指名哪一家公司為潛在收購對象。他也說，公司將在數個領域擴展投資組合，包括功率導體、感測器、軟體、人工智慧(AI)。