寒冬送暖！萬海慈善基金會攜手台東紫萱草關懷協會，送40份年菜給身心障礙等弱勢戶，由於沒有冷凍庫可以存放，紫萱草成員兵分多路，將年菜送到案家手中，使命必達，也讓弱勢戶溫暖在心頭。

台東紫萱草關懷協會理事長麥語彤表示，萬海慈善基金會已連續3年透過該協會致贈年菜給弱勢戶，今年共計40份，內容有醉蝦、佛跳牆、XO醬米糕及生活物資，因為沒有冷凍庫可供存放，該協會成員今天兵分5路，把年菜送到弱勢戶手中，可說是「使命必達」。