隨著年齡漸長，許多人到KTV唱歌時，會發現「新歌發燒榜」中聽過的歌曲寥寥無幾。一名統計學者指出，有部分人一輩子只會聽年輕時喜愛的歌曲，並認為出現這種情況時，即為人腦老化的開端，此論點曝光後，引發推特網友熱烈討論。
一名在日本東京大學擔任助教的統計學者「西內啟」，日前在推特發文表示，曾在文獻中讀到，多數人終其一生只會聽年輕時就喜歡的音樂，他認為，無論是聽音樂或是看漫畫，排斥接受新事物的人，很難在學習上有突破，而人類大腦的老化現象可能就是從這個時期開始。
貼文一出，獲得超過1.2萬個讚，不過網友對此論點的態度兩極，有人認為，隨著年齡漸長，要接受新事物真的得付出更多努力，這時人們會開始衡量，是否該把精力花在其他更有意義的事情上。另外，也有人回憶，年輕時曾聽過爸媽說：「最近的歌都唱好快，聽不懂在唱什麼」，直到現在聽見自己孩子在追的流行樂時，才發現有相同的體悟。
不過也有網友表示，自己的確會聽很多老歌，但應歸咎於品味和喜好是在年輕時期養成，強調「會聽老歌但不侷限於老歌」，仍願意嘗試其他類型新歌，其他人也說：「如果通俗易懂、朗朗上口，即使是最近的歌曲也完全能接受」、「不是腦子老化的問題，是歌曲內容的問題」，甚至還有網友開嗆：「自以為在說很酷的事情，只是在取笑老人而已」。
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