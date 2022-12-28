隨著年齡漸長，許多人到KTV唱歌時，會發現「新歌發燒榜」中聽過的歌曲寥寥無幾。一名統計學者指出，有部分人一輩子只會聽年輕時喜愛的歌曲，並認為出現這種情況時，即為人腦老化的開端，此論點曝光後，引發推特網友熱烈討論。

一名在日本東京大學擔任助教的統計學者「西內啟」，日前在推特發文表示，曾在文獻中讀到，多數人終其一生只會聽年輕時就喜歡的音樂，他認為，無論是聽音樂或是看漫畫，排斥接受新事物的人，很難在學習上有突破，而人類大腦的老化現象可能就是從這個時期開始。

ほとんどの人は「若い頃にハマった音楽だけを一生聞き続ける」みたいな話昔読んだことがあるんですけど、個人的に「頭の老い」みたいな現象はそのへんから始まるのではないかという仮説を持っている。音楽でも漫画でも、新たな楽しいことのインプットすらできない人が新しいこと学ぶの難しくないかと。 — 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) December 11, 2022

貼文一出，獲得超過1.2萬個讚，不過網友對此論點的態度兩極，有人認為，隨著年齡漸長，要接受新事物真的得付出更多努力，這時人們會開始衡量，是否該把精力花在其他更有意義的事情上。另外，也有人回憶，年輕時曾聽過爸媽說：「最近的歌都唱好快，聽不懂在唱什麼」，直到現在聽見自己孩子在追的流行樂時，才發現有相同的體悟。

不過也有網友表示，自己的確會聽很多老歌，但應歸咎於品味和喜好是在年輕時期養成，強調「會聽老歌但不侷限於老歌」，仍願意嘗試其他類型新歌，其他人也說：「如果通俗易懂、朗朗上口，即使是最近的歌曲也完全能接受」、「不是腦子老化的問題，是歌曲內容的問題」，甚至還有網友開嗆：「自以為在說很酷的事情，只是在取笑老人而已」。