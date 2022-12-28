台中市昨（27）日深夜發生一起公車撞死母嬰的悲劇，一名30歲李姓女子和伊拉克籍老公、1歲兒子過馬路時，遭陳姓駕駛撞擊，導致母嬰傷重不治。對此，有網友指出，其實該輛肇事公車過去就曾因未達路口中心搶先左轉、變換車道未打方向燈，2度遭到檢舉開罰，沒想到如今卻釀成死亡事件，讓檢舉民眾直呼「還是無法讓司機改善糟糕的駕駛方式」！

李女一家三口昨夜行經學士路和英才路路口時，遭後方左轉的公車撞擊，母嬰一度被拖行10幾公尺，當場失去呼吸心跳。陳姓駕駛以10萬元交保後，今日到醫院向家屬致歉，強調「我不是故意的」。

臉書粉專公開過去公車違規影片。（翻攝自翻轉大台中交通違規2.0臉書）

對此，臉書粉專「翻轉大台中交通違規2.0」發文表示，其實自己曾在2018年、2019年檢舉該輛公車755-U8，未達路口中心搶先直行車左轉、變換車道未使用方向燈，前一次的違規甚至險些因為視線死角撞到過馬路的婆婆；粉專強調，「雖然是不同一位司機，但是是同一台車與路線」，如今他經過案發後現場，周邊都有員警開單，「出事了果然見警率大增」。

粉專強調，客運車司機因為怕誤點會有搶快、逆向、闖紅燈等違規，自己雖檢舉很多仍無法改善，呼籲交通局別只罰客運誤點，對於交通違規也要加強稽核，「司機收罰單頂多是扣當月獎金，不上新聞就沒事了」。

目前台中市交通局依規定處分豐原客運7萬5000元，並表示會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度；台中市長盧秀燕也提到，市府會全力釐清這起交通事故的原因與責任，若未來有民事理賠協商、刑事訴訟等事宜，市府一定全力幫忙。