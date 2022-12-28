2022南投燈會以無人機演出「卡娜赫拉的小動物」廣受好評，連創作者Kanahei 都很驚豔，親自上網分享並稱「很想親眼看到」；2023年是兔年，南投縣政府爭取擴大合作，將製作底座2公尺、高7公尺的粉紅兔兔副燈，及卡娜赫拉的小動物主題燈區，吸引粉絲來朝聖，帶動春節觀光商機。

2022南投燈會無人機演出「卡娜赫拉的小動物」廣受好評，今年擴大合作模式。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

日本插畫家Kanahei 原先創作以人物為主，萌萌的兔子「兔兔」、小鳥「P助」只是點綴，沒想到牠們反客為主，搶走了主角的風采爆紅，2022南投燈會以無人機演出粉紅兔兔和P助照片，立即在網路上掀起熱潮。

南投縣府有鑒於2022南投燈會無人機演出「卡娜赫拉的小動物」深受喜愛，燈會結束後積極與其品牌公司接洽，歷經半年多的努力，總算取得授權，2023年南投燈會將於元月14日到2月5日登場，將擴大合作模式。

縣府觀光處表示，南投燈會除繼續無人機展演，使用的無人機從300台增至400台，讓展演品質更細膩；燈藝大師黃文全將製作底座2公尺、高7公尺的粉紅兔兔副燈，另設置卡娜赫拉入口意象及規畫「卡娜赫拉的小動物」特色燈區。

縣府也將進一步推出南投限定的「卡娜赫拉的粉紅兔兔」相關紅包袋、特色紀念幣等周邊產品，2023年南投燈會期間由縣長許淑華向遊客拜年發放，希望吸引更多年輕人、親子客群來觀光，促進春節商機。