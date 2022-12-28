今年《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）將「哥布林模式」（Goblin Mode）評為2022年年度詞彙，意味著它最能代表過去12個月人們精神和情緒。無意識地狂看電視而不擔心時間問題，躺在在床上吃零食，居家上班、上課時，一整個禮拜都穿著同一件睡衣。歡迎啟動「哥布林模式」（Goblin Mode）這個俚語被定義為「一種不加掩飾的自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為類型，往往以拒絕社會規範或社會期望的方式。」

'[Goblin mode] is not about giving up on life or all social and moral systems, it’s mental hibernation. A little holiday from being your best self and living your best life.'



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綜合外媒報導，牛津語言學院（Oxford Languages, 上級單位為牛津大學出版社）表示，這個詞彙於2009年首次出現在推特（Twitter）上，但直到今年才走紅。在台灣，最接近的詞彙大概就是「躺平」了。

牛津語言學院在新聞稿中寫道：「它捕捉到了那些拒絕回歸“正常生活“的人的普遍情緒，或者是對社群網路上展示的越發奇怪的審美標準和無法持續下去的生活方式的所做出反叛。」

這種俚語特別打動了那些對新冠肺炎第3年和世界各地持續的政治動蕩感到失望的人。作為回應，他們正在拒絕社會期望，制定自己的生活規則。這一趨勢的特點是背離了可敬和審美。相反，它鼓勵人們傾向於他們不受約束的、自我放縱的、有時是惡作劇的方式，來躺平。

這種俚語特別打動了那些對新冠肺炎第3年和世界各地持續的政治動蕩感到失望的人。作為回應，他們正在拒絕社會期望。（張威翔製圖）

牛津語言學院院長格拉斯沃爾（Casper Grathwohl）說。「人們正在擁抱他們內心的哥布林，」

年度詞彙通常是基於對新興詞彙及其流行程度的語言數據的分析。但今年，牛津語言學院在評選過程中加入了公眾投票，並要求人們在年度前3名的表達方式中投出自己的一票。「哥布林模式」、「元宇宙（metaverse）」和「#IStandWith。」

30多萬人投票，壓倒性的93%投票給「妖精模式」。第2名是元宇宙，而第3名則是「我挺誰」的標籤（Hashtag），看完之後你是否也想啟動哥布林模式了呢？（躺平）