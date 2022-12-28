鄭慧玲導演(左)將《廳下火》紀錄片入圍111年第29 屆「臺灣國際女性影展」臺灣競賽獎入圍證書贈與客發中心。（客家委員會客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

111年12月28日「111年全國客家日暨112年春來迎客記者會」大合照。（客家委員會客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

客家委員會自今年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日。客家委員會客家文化發展中心，28日在台灣客家文化館舉辦全國客家日，特別邀請民眾前來共襄盛舉。

客家委員會客家文化發展中心指出，「還我母語運動」不僅是客家族群甦醒的起點，也是臺灣母語運動接軌國際的重要里程碑，期望透過全國客家日等推廣活動的持續辦理，促進各族群認識與共享客家文化價值。

今天活動現場特別安排後生以客語詩詞朗誦「母語」，這是由在地的客家文學作家黃碧清創作，首次在全國客家日帶領客語生活學校幼童朗誦「母語，阿姆話，像一粒仁，落土，定定仔必芽綻筍，開枝散葉…」。

後生接過黃碧清老師手上的詩詞本，接續朗誦完整首詩詞，也象徵著將客語傳承，另六堆客家文化園區同時舉辦詩歌快閃活動與台灣客家文化館南北相互呼應，南北園區自我期許是客家文化永續傳承的重要平台。

客家文化發展中心主任何金樑表示，1228是「全國客家日」中心特別舉辦戶外茶席，邀請在地的大襟衫客家文化藝術協會、以及來自桃園的碧霞鄉土客家民謠劇團，透過客家傳統山歌傳唱，讓民眾在悠揚的客語中共同響應全國客家日。

並舉行《廳下火》紀錄片首映，《廳下火》紀錄片入圍111年第29 屆「台灣國際女性影展」台灣競賽獎，也被推薦為第5屆「新北市女性影展」開幕片，導演鄭慧玲現身參與首映會，與貴賓共同見證客家族群所展現的新文化力量。

何金樑說，中心期望透過不斷推陳出新的系列活動，吸引更多人認識客家文化，不單單只是語言的傳承，更要將客家族群的多元進展以更貼近生活的方式詮釋出客家文化的價值。

另外，農曆春節將至，何金樑特別感謝志工、合作單位及同仁援往例於年假辛勞付出，明年春節系列活動，以「春來迎客-講好話拜年」為主軸，結合客家文學及客語推廣來鼓勵後生轉屋下過節，並用阿姆話向長輩拜年。

嶄新的春來迎客春節系列活動，以「講客語」為主軸「傳承」為核心設計多項有趣的活動體驗，在年初1至年初5台灣客家文化館將化身為「哈客新年庄」，庄裡有愛熱鬧的福大爺、好手藝的金阿婆、博學好客的南師傅、愛拍美照的靚靚姨、親切好神的伯公，邀請民眾遊歷充滿年節氣息的常民場景，以沉浸式遊戲方式導入客家文學、師傅話、客語祝福等，鼓勵後生轉屋下過年摎長輩講客話拜新年。

這些場景對應著不同的主題活動，包含「創意福包手作」、「當慶揣令子-解謎遊戲」、「好客郵局-美拍賀年飛帖」、「手偶新年賀卡DIY」、「撮把戲-沉浸式劇場」、「親子互動手偶劇」、「好運吉郵抽福袋」、「走春寫生＆著色」、「好話賜福拿發財金」等，預計元月初陸續開放活動報名卡位，活動設計適合全家三代同樂，是國內走春CP值超高的行尞旅遊亮點，歡迎民眾偕同親友踴躍提前透過線上報名卡位。