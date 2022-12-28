戰火爆發後，俄羅斯削減對歐洲天然氣管道輸送，之後又因北溪管道遭炸外洩，使天然氣供應更加緊繃，進而惡化歐洲能源危機。近日俄副總理透露，俄羅斯已經準備恢復部分對歐天然氣供應。

路透社報導，俄羅斯副總理諾瓦科（Alexander Novak）接受俄官媒《塔斯社》採訪表示，「由於天然氣短缺情況持續，歐洲仍是重要的市場，我們有機會恢復供應」。

諾瓦科說，「例如因為政治因素而停用的亞馬爾-歐洲管道」。他還補充，莫斯科正在討論於土耳其建立管道，以擴大對土耳其的天然氣供應。

亞馬爾-歐洲是天然氣輸往西方的主要管道之一，但自2021年12月以來發生反轉，因為波蘭轉向使用德國的天然氣儲備，不再購買俄天然氣。

今年5月，荷蘭拒絕俄羅斯以盧布交易的要求，而俄羅斯國有天然氣工業公司（Gazprom）以斷供反制，稱其無法再向波蘭出口天然氣。

俄羅斯預估，2022全年對歐液化天然氣的運輸量將達到210億立方米，「今年我們對歐的液化天然氣供應能夠顯著的上升，前11個月中增加至194億立方米，預計年底會達到210億立方米」。