屏東縣長周春米日前為向各當選議員表達祝賀之意，親自將匾額送到議員手中，考量為即時送達，因此幕僚行程排得很滿，無法稍作意見交流，讓不少議員頗有微詞；周事後親自回覆，因時間排得緊湊，造成困擾，真不好意思，會再找時間跟議員請益。

國民黨籍議員陳揚透過臉書表示，前幾天接到縣府電話，說周春米縣長要親自來服務處拜訪，一開始覺得新縣長還滿用心的，也馬上排開行程答應下來，並準備了議題要和新縣長簡單交流。

沒想到提早等待結果，是換來3分鐘不到的周縣長匾額合照1張，新任縣長下車拍照，說了句多多支持就走人，坦白說真的嚇到吃手手餒，沒想到是這種行程，早知道是這樣，大可不必勞師動眾，直接議場見就好了。貼文還附上陳揚一張沒有笑容的照片，隨即引來熱議。

事後周春米親自回文表示，因為想要盡快向全縣55位議員表達祝賀之意，時間排得較緊湊，造成議員困擾，真是不好意思！會再找時間跟議員請益，新手上任，請議員見諒。