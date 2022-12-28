美籍華裔男星劉思慕是漫威首位華人超級英雄，在電影《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣，隨著電影上映後名氣水漲船高，近日陳建州PLG聯盟所屬新北國王隊宣布將請劉思慕擔任開球嘉賓，他帶著女友悄悄抵台，一來到台灣就是享用台灣知名牛肉麵店，讓粉絲好驚喜。

P. LEAGUE+聯盟請來好萊塢男星劉思慕擔任開球嘉賓，將在台灣時間12月31日下午5點現身球場，今(28日)劉思慕更新Instagram限時動態，有特色燒餅，還拍下女友逛水果攤的照片，記錄台灣街景外，也和友人一起去吃了知名的林東芳牛肉麵，在台北的行程沒有去觀光客喜歡的熱門景點，選擇用自己的方式體驗台灣生活。

劉思慕女友Allison在唱片公司擔任行銷經理，工作能力非常出眾，與不少知名藝人合作，社群平台上可以看見她為怪奇比莉的專輯宣傳，她也曾經手女神卡卡的工作項目，年僅26歲就事業有成，11月Allison公開曬與劉思慕的恩愛照，12月初劉思慕出席電影《暴戾夜》首映會時帶著Allison公開亮相，兩人穿著聖誕節情侶裝，看起來十分甜蜜，隨後劉思慕在Instagram曬出兩人合照，引來無數網友討論。

劉思慕來台灣吃牛肉麵。（圖／simuliu Instagram）

不少粉絲留言：「你們兩個太甜蜜了」、「相信有不少粉絲在聖誕節前心碎」、「為他感到高興」、「正在GOOGLE劉思慕的女友是誰」、「我心碎了」，有人則被兩人的毛衣吸引「有人知道思慕的毛衣是哪一家店買的嗎？在很多地方都沒找到同款」。