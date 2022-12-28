農曆春節將至，台中市第一警分局拍攝防搶微電影，以逗趣短劇故事提醒民眾小心防搶，警方在年節有舉家外出巡簽及不限提領金額的護鈔服務，民眾可善加利用。警分局今天表示，微電影已在官方臉書粉絲專頁播放，並舉辦線上抽獎活動，2023年1月11日前到粉絲專頁按讚，並回覆指定留言，即可參加抽獎。

台中市第一警分局12月24日在台中第二信用合作社舉辦「金融機構防搶演練」，並拍攝製作防搶微電影，微電影今天在官方臉書粉絲專頁首播。

警方表示，微電影以民眾在ATM及銀行臨櫃領鈔易疏忽遭搶情節，提醒民眾防搶注意事項，故事中的搶匪還應景穿上可愛兔兔裝，融入時下流行的「九天玄女」情節，最後，搶匪在算命師父的苦勸下，終於金盆洗手。

第一警分局分局長張啟祥表示，微電影由現職員警及幹部同仁自行編導、演出及拍攝錄製，以手機拍攝錄製，故事內容輕鬆詼諧，令人留下深刻印象，提醒民眾年節將至，要特別注意財物保管安全。

防搶微電影上線，並結合犯罪預防反詐騙宣導，民眾到第一警分局官方臉書粉絲專業頁按讚、回覆指定留言，即可參加抽獎，獎品有波麗士熊、不鏽鋼餐盒、文青提袋等。