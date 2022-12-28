22歲王姓女子曾引薦陳姓男子將其銀行存摺以5萬賣給梁男，但後來沒使用到存摺，要求陳男退錢遭拒。王女假借心情不好，騙陳男出來後，其他人涉嫌痛毆他一頓，最後丟包在桃園市溫州公園，陳男因傷重不治死亡，檢方依傷害致死將王男等4人起訴。

檢方調查，王姓女子、19歲施姓男子、26歲梁姓男子、22歲羅姓男子等人，涉嫌由王男引薦陳姓男子將其帳戶以5萬元代價賣給梁男要從事詐騙用。但後來不需要帳戶，要求陳男退錢，王女假借心情不好，要陳男到其住處聊天，眾人還一起拉K。不過隨後將陳男帶往大園一處地點，涉嫌持棍棒痛毆陳男頭部、軀幹及四肢，導致陳男有全身多處大面積挫傷、瘀傷。

眾人警告陳男不得報警、就醫後，還稱錢給他買藥擦，就把他扔在溫州公園後離去。因陳男拉K、被痛毆，引發顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血死亡。陳男朋友證稱，事前有聽到陳男抱怨，王女等人因帳戶沒使用，要求退錢，不然就把帳戶繼續給他們用，但陳男不願意。事發時和陳男女友到處找陳男，但只有找到陳男機車，一直撥打陳男手機都是關機中。不過眾人否認犯案，推稱是另名在逃男子所為。

在公園遛狗的民眾說，有看到陳男躺在公園，狗有對他吠叫，陳男雖有站起來，但低著頭晃幾下，隨後就倒在地上。

檢方認為，可預見陳男遭受長時間毆打凌虐，且身體已經多處負傷而虛弱不堪，若未及時就醫或者為必要之處置，可能發生死亡。王男等人竟疏未見及此，僅警告不得報警及就醫後，將陳男棄置在溫州公園，導致陳男未能及時得到有效救助，導致死亡加重，梁男等人傷害行為與死亡結果有相當因果關係，因此依傷害致死提起公訴。