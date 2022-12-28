藍營議員曝前桃園市長鄭文燦在人事凍結前將機要缺用事務官「卡好卡滿」，導致接手的張善政難以調動，只能用較低位階攬才，倍感無力。市府員工也曝選前有一波大幅調動局處高階人士的命令，但親鄭人士強調是依流程讓通過簡任訓的文官升遷，且機要已全請辭，絕無占缺。

「鄭文燦在人事凍結前，大幅調升事務官職缺！」國民黨籍議員舒翠玲說，每個局處有2個機要職，任期要與首長同進退，但鄭文燦在卸任前，把高階事務官全升一職等成簡任文官，占走高薪職缺，導致張善政只能用低薪聘用機要人員，難延攬高階人才，直指公務員一個蘿蔔一個坑，不能任意調降，還得有位置才能調動，張善政有志難伸，她已請人事處整理相關資料，要求專案報告。

國民黨籍議員徐玉樹也說，鄭文燦選前把高階機要缺「塞好塞滿」，部分甚至該退場卻沒退場，仍在執行鄭文燦「旨意」，他認為都是應該要停止的。

張善政說，機要缺的確是市府團隊在調度時的重要考慮，會盡量在可調度的缺額範圍內，盡量發揮極大化的功能。至於現任區長會陸續觀察表現，陸續再調動。

鄭文燦辦公室則發出聲明，指張善政市長剛上任，鄭文燦都給予祝福，強調鄭文燦卸任時，所有政務官在最後一次市政會議總辭，機要人員也全部辭職，並無所謂占缺的情事。

親鄭人士則透露，桃園近年陸續有優秀的公務人員通過簡任訓，本就可以升官，鄭文燦只是依公務員體制讓通過簡任訓的文官升遷，絕無用自己人馬占缺。

人事處則回應，各局處機要人員都是依「各機關機要人員進用辦法」規定進用，機要人員於首長離職時，應同時離職，人事處將會持續協助依法儘速補足人力。