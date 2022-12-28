日商三井不動產投資百億將進駐台糖高雄鳳山國泰重劃區，打造6萬坪商場三井LaLaport。看好將帶來人流及帶動區段發展，今（28）日華友聯宣布攜手台灣三井不動產將在商場旁，打造國泰重劃區的住宅首案，總銷約百億元，最快2026年公開銷售。

今天華友聯開發董事長陸炤廷與台灣三井公司董事長久一康洋進行簽約儀式，雙方將於2023年成立合資「華慶開發」，以該公司名義進行住宅開發，華友聯集團總裁陸紀康等代表見證簽約儀式。

「華慶開發公司」預計在鳳山國泰重劃區合作住宅開發，基地面積約1079坪，暫定規畫樓高31樓、約270戶，預計為40～70坪的3～4房，全案預計在鳳山LaLaport2026年開幕後預售，推估開價上看5字頭。

陸炤廷提到，國泰重劃區最大的優勢僅臨近占地約47公頃的公園綠地、以及衛武營國家藝術文化中心，而區內「Mitsui Shopping Park LaLaport」預計於2026年正式開幕營運，加上距離國道1號約5分鐘車程，又緊鄰高捷「鳳山西站」，未來捷運黃線也將通過此區，區段極具優勢。

久一康洋指出，台灣三井不動產從2016年開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」開始在台灣的事業，在台並經營商業設施、住宅、飯店，目前在高雄鳳山正開發「LaLaport」，台灣三井不動產將用在日本有50年以上經驗的住宅開發know-how，和華友聯開發合作，打造出最適合這個區域的住宅。

陸炤廷進一步說，華友聯集團布局全台，旗下包含重劃、建設、休憩與教育事業，集團建設目前完工的量體已達5000戶規模，目前集團在國泰重劃區內還有3800坪土地，尚無明確規畫。