近年國內農漁產外銷頻頻遭受阻礙，各地農漁民們受害極大；宜蘭連鎖超市喜互惠與縣內農漁會聯盟，28日蘇澳區漁會理事長蔡源龍（左）、喜互惠董事長朱儒文（中）及行政院農委會副主委陳添壽（右），一同大啖宜蘭白帶魚。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣喜互惠連鎖超市與縣內農漁會成立宜蘭農漁特產銷聯盟，整合12鄉鎮農漁特產及在地資源，呈現一鄉一港各具特色的產物，在縣內20家喜互惠門市販售，讓全世界看見宜蘭，消費者也能一次購足最優質的農漁特產品。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣喜互惠連鎖超市與縣內農漁會成立宜蘭農漁特產銷聯盟，整合12鄉鎮農漁特產及在地資源，呈現一鄉一港各具特色的產物，在縣內20家喜互惠門市販售，讓全世界看見宜蘭，消費者也能一次購足最優質的農漁特產品。（吳佩蓉攝）

近來國內農漁產外銷頻頻受阻，各地農漁民受害極大，遂宜蘭縣喜互惠連鎖超市與各農漁會成立「宜蘭農漁特產銷聯盟」，以縣內20家門市為銷售平台，供應在地優質農漁產給消費者，透過地產地銷、縮短食物里程，讓消費者能吃到新鮮、吃的安心，也能提升產品價值及農漁民收益。

「宜蘭農漁特產銷聯盟」由在地知名連鎖超市董事長朱儒文發起，推廣當地農漁特產品，共同響應目前台灣所遇到的外銷困境。今（28日）舉辦簽約記者會，朱儒文邀請行政院農委會副主委陳添壽、農業署、漁業署及縣長林姿妙等一同出席，並大啖屏東午仔魚與宜蘭白帶魚，以行動支持台灣農漁業。

陳添壽表示，在氣候變遷下縮短食物里程為重要環節之一，遂該聯盟政策農委會必全力支持，感謝喜互惠善盡社會責任，期盼超市、農漁民及消費者能共創三贏，讓其他縣市也能遵循這個模式執行。

喜互惠業者說明，於縣內20家連鎖超市設優質農漁產平價專區，針對生鮮食品、雜貨品項等皆不收上架費，僅收取微薄管銷費，盡量把利潤留給農漁會，且進貨買斷，未售完的商品全交給喜互惠自行處理。因農委會是指導單位，在他們見證下並挹注資源，讓計畫更完善。

朱儒文表示，聯盟雖然是宜蘭在地產銷平台，但會適時支援全國的農漁朋友，維持產銷穩定；將持續與縣內各農漁會共同響應政府地產地消、縮短食物里程、節能減碳的環保理念，期盼展現各區域的優勢，並支持青農返鄉、力挺本土農漁民，讓宜蘭走出「愈在地、愈國際」的價值。