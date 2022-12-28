減重瘦身幾乎是所有現代人的目標，但上班族總有理由稱自己無法運動，許多研究指出，走路是最方便又能燃脂的運動，但醫師表示，並非「隨便走走就會瘦」，需掌握正確的姿勢、速度和時間，才能讓瘦身效果加倍，且若每周進行150分鐘以上的身體活動，還能降低死亡風險。

內分泌科醫師陳潔雯在其臉書專頁上表示，根據美國運動醫學會指南，每周進行150分鐘以上的身體活動，就有助於體重減輕、降低死亡風險，而走路是一般人最容易達成的方式，不過世界衛生組織（WHO）對身體活動的定義為「由骨骼肌肉消耗能量所產生的身體動作」，因此可就不是隨便走走就能瘦。

她表示，走路會瘦的關鍵在於姿勢、速度和時間，單純的走路不足以達到誘導肌肉訓練所需的強度，需要透過走路姿勢的調整、最適合燃脂的步行速度以及持續的時間，才能提高走路減肥的效果。

在走路的姿勢部分，她表示，走路時要注意身體重心，每一步都要以腳跟先落地，順勢向前移動至腳尖，並利用大腿後側與臀部肌肉力量出力，挺腰收小腹，如此也能幫助久坐族群矯正體型。

至於步行速度，她表示，一般人的快走速率大約是每小時6公里，即為很適合燃脂的速度。此外，配合上述姿勢與步行速度後，身體活動的時間也必須達到30分鐘，以達到完整訓練骨骼肌肉的目標。