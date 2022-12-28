台東是元旦連假旅遊的首選，31日跨年夜台東市區飯店幾乎是一房難求，就連露營區也被訂滿；台東縣政府表示，今年台東縣內大型的跨年及迎曙光相關活動有3場次，橫跨市區、南迴及離島，因此特別整理出跨年旅遊懶人包，歡迎大家東漂，迎接新的一年。

隨著疫情逐漸解封，及受918強震影響的台鐵花東線也提早於今日搶通，台東自然慢活的氛圍，是元旦連假旅遊首選，為迎接旅遊人潮，台東縣政府整理跨年旅遊懶人包，邀請旅客透過台東天然資源及人文風情。

市區場次「2023台東跨年晚會-東漂去旅行」，31日晚間6時在台東市海濱公園舉行，邀請青峰、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪＆比莉等藝人一起陪大家跨新年，縣府安排完善交通規畫與臨時停車場設置，提供智能停車位引導系統，旅客可透過旅行台東APP即時掌握停車狀況。

太麻里鄉千禧曙光紀念園「2023太麻里跨年迎曙光音樂活動」，自31日晚間9時起辦理跨年音樂會，安排市集、氣球魔術秀、音樂表演及趣味競賽等活動，元旦「曙光音樂會」於清晨5時點開始舉行，重頭戲「迎曙光升旗典禮」每年都吸引近萬名遊客參加。

「綠島海陸跨年活動-海馬齊歡慶」由錦雯及尚恩主持，是全台唯一海陸同步跨年演唱會，有巴大雄、高佳群、小余班、方寧、陳韋霖等藝人，最特別的是讓遊客在專業潛水教練帶領下，潛入海底11.5公尺深的海底，以海陸跨年連線倒數迎接新年，最後由陳明真壓軸獻唱。

台東縣政府指出，參加完跨年迎曙光後，建議不妨多待幾天，白天走訪台東市區、南迴沿線的《南迴藝術季》、或是縱谷沿線《漂鳥197縱谷大地藝術季》、東海岸沿線《東海岸大地藝術節》等，夜晚還可以去市區台東舊站特區《台東光祭》，感受浪漫炫目的光影視聽饗宴。