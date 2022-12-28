林姓男子因販售毒品被逮，警方要求他跟上游陳姓男子買毒品，原本沒貨的陳男今年2月調度安非他命、海洛因提供給林男。檢方依販售毒品罪未遂起訴陳男，但桃園地院發現，警方此舉是違法「陷害教唆」，判陳男無罪，可上訴。

林姓男子今年2月17日被警方逮捕，他配合警方找上游購買毒品，為此原本在押的林男被警方借提。林男說，他主動聯絡陳男，問陳男還有沒有海洛因及安非他命可以購買。陳男說要先補貨，隔幾天後稱拿到貨，林男才跟陳男碰到面。當時陳男還問他怎麼幾天不見，他謊稱被搶躲了幾天。

陳男被逮後坦承販售毒品，不過辯護人稱，是因為林男配合警方向陳男購買毒品，無法證明陳男原有販售毒品犯意，警方違法陷害教唆，與原本已有販賣意圖的釣魚偵查並不一樣。

法院檢視陳男跟林男錄音譯文，林男不斷詢問陳男「到了嗎」？並催促陳男動作快一點。陳男還說沒有要過去，林男央求拜託一下。可見陳男是因為林男一再撥打電話聯絡、不斷催促，才勉為同意調貨毒品給林男。可以證明林男與警方配合，主動表示欲購買毒品之故，才有販賣毒品給林男的犯意。

林男雖說，被警方逮捕前，就有和陳男約好要交易毒品，但他被警方逮捕後，陳男還一直打電話給林，警方才順水推舟。但是法院庭審時，林男卻說推稱「忘了」、「現在不舒服，意識不清楚」。但若早已約好毒品交易，對於毒品種類、價格、時間、地點應該早有約定，豈有重新詢問毒品價格、數量等。

法院認為，陳男原本無販賣毒品故意，是警員挑唆才萌生犯意。警方偵查作為屬違法的陷害教唆，因此警方扣案毒品不得做為證據。法院認為，警方手段已經逾越偵查犯罪之必要程度，對於公共利益之維護並無意義，陳男自白也不得作為有罪判決的唯一依據，依法即應諭知無罪之判決。