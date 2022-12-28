推動循環永續，邁向零廢棄目標，中部科學園區管理局攜手台積電等企業，在中科台中園區打造全台科學園區第一處「零廢中心」，其可處理製程中產生的含矽汙泥、次級異丙醇等廢棄物並讓其再利用，達到源頭減量，預計2023年底營運，每年將可減少14萬噸廢棄物外運量。

這處「零廢中心」是由中科管理局與台積電等6家企業攜手，利用台中園區內占地4.54公頃的環保設施用地打造，以淨零排碳、循環經濟為主軸，中科管理局指出，該中心可將光電半導體等產業在製程中產生的次級異丙醇、含矽等廢棄物循環再生後再利用。

中科管理局長許茂新指出，為達到資源循環利用目的，特別推動全台科學園區內首座「零廢中心」，該中心兼具減廢與循環經濟概念，目前其規畫可將電子級的次級硫酸、硫酸銨晶體等廢棄物，再生為電子級硫酸、電子級異丙醇、電子級液氨；另可將工業級的含氟汙泥、含矽汙泥製成氟化鈣、矽呂氧化物再利用。

中科管理局表示，透過零廢中心循環處理，園區整體外購原物料數量將可減少，且有助於降低園區內廢棄委外處理需求，每年初估將可減少14萬噸的區外廢棄物處理量能，且可高值化回收技術再生成品循環於園區廠商，是目前最佳的循環經濟方案。

該「零廢中心」廠商已陸續進場施工，預計2023年底開始營運，2025年可全量能運轉，未來不但降低事業廢棄物去化及清理風險，並可減少原物料開採、縮短運輸距離，年減碳量約5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園的吸碳量，中科管理局強調，未來二林園區也將規畫園區內循環經濟專區。