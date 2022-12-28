歲末年初，送禮聚餐及購物需求大增，想省荷包，台新銀行教你靈活運用平時累積的台新Point點數，打開Richart Life APP，進入專屬商城「Richart Mart」，立即可以點數折抵消費，或於「Richart Mart」新推出的「點數兌換」專區，直接用台新Point兌換好康。為與大家一同開心跨年，Richart Life也暖心祭出抽獎活動，即日起至明（2023）年1月2日，天天登入Richart Life APP就能免費抽獎，最大獎可抱走Apple iPhone14。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，Richart Life為市場首創的生活金融生態圈平台，整合支付、購物，優惠券、點數管理、金融服務等功能，懂得善用，不僅支付便利，還能買得更划算。舉例來說，目前正逢歲末歡聚消費祭，接下來還有新年採買、送禮需求，這時平日藉由參加Richart Life 活動、ATM提款交易等累積的台新Point，就能派上用場。

黃天麟指出，點開Richart Life APP，民眾可快預覽手中有多少台新Point，直接在APP中的「Richart Mart」進行消費折抵，商城內可買到APPLE、DYSON、美食票券、居家雜貨等逾兩萬種品項的多元商品。「Richart Mart」也全新推出「點數兌換」專區，讓民眾可兌換包含星巴克、全家、7-11、家樂福、康是美等精選品牌商品。此外，Richart Life APP中也提供各式各樣的好康優惠券，讓民眾能一次購足日常所需，並享受消費、優惠、兌點一站滿足的全新體驗，。

配合新年假期到來，Richart Life也特別為大家準備了抽獎活動，增添迎接2023年到來的歡樂氣氛。即日起至2023年1月2日，天天登入Richart Life APP即可享免費抽獎機會，獎品包含廣受民眾喜愛的Richart狗狗保溫杯、帆布袋、台新Point 2,023點，以及最大獎Apple iPhone 14，力推大家登入Richart Life試手氣，招來新年好運。

黃天麟強調，Richart Life上市以來，開發創新服務的腳步未曾停歇，採敏捷式（Agile）開發，持續透過焦點訪談、大數據分析洞察用戶需求，聆聽用戶聲音，並快速做出回應，優化平台功能或修正反饋。為優化使用體驗，Richart Life日前進一步優化「乘車碼」功能，開放可綁定台新信用卡付款，民眾搭乘淡海輕軌，不僅能以出示QR code方式進站，車資付款也多了一項新選擇，出遊更無負擔。