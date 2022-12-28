民進黨今公布九合一選舉敗選檢討報告，執政傲慢遭點出必須檢討。國民黨文傳會副主委林家興下午直言，民進黨敗選至今行政院長蘇貞昌竟仍未下台、內閣未改組，「好官我自為之」醜態令人感受不到執政黨謙卑反省檢討決心。

林家興也說，民進黨真正有感的敗選檢討是盡快以行動扭轉諸多錯誤施政方向，對民眾關心的經濟、能源、防疫、治安、徵稅及國防議題，應盡快拿出務實解方回應民眾期待，不應在解決自身問題前持續甩鍋、攻擊在野黨與民間意見領袖。