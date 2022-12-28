每個人的資質與才能不同，有些人要埋頭苦讀才能考好成績，但有的只要在考前努力，就能達到平常人的水準。《搜狐網》近日分享3個天才型學生的星座，他們善於找到適合自己的讀書方式，讓學習更簡單，平時就算沒有抱著書苦讀，成績也都不會太差。

1、水瓶座

水瓶座擁有豐富想像力，他們不喜歡遵守規章制度，求學時喜歡提問，但問題有時都非常不合邏輯，讓教師又愛又恨，不過他們非常善於抓住重點，掌握學習方法，不是埋頭苦讀的類型，一旦讀書就會非常專心，還會找出適合自己的學習方法，達到事半功倍的效果。

2、天秤座

天秤座非常注重外表，經常把時間花在裝扮自己，很難靜下心學習，不過他們有很強的擴散性思考（Divergent thinking），能透過討論事情的思考方式，得到有創意的想法，另外他們認真讀書時，會將知識簡化成熟悉的口訣，方便自己學習，因此成績通常都不錯。

3、射手座

射手座喜歡自由，個性無拘無束，不願被管教，平時大家都在讀書時，他們就喜歡到處玩，盡情享受青春，不過準備考試時，他們會收起玩心，好好讀書，再加上射手座普遍都很聰穎，擅長融會貫通，考前用高效率的方式讀書，成績並不會太差。