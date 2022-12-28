苗栗縣消防局第2、3大隊28日在竹南鎮環市路舉行大樓火警聯合訓練。（消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮及頭份市是目前全縣人口及高樓層最多的2個鎮市，2地所屬消防局第2、3大隊經常相互支援救災救護，為因應未來可能面對的高樓火警救災救護任務，2個大隊28日上午在竹南鎮舉行大樓火警實地救災救護演練，讓所有的打火弟兄確實了解大樓火警戰術，確保自己及民眾生命安全以完成任務。

28日的演練場地，是選在竹南鎮環市路一棟高達16層的住宅大樓，演練的重點課目之一，是在大樓火警發生後，如何搶先排除逃生梯空間中的致命濃煙，讓逃生梯可以變成救災人員及受困民眾安全的逃生通道，順利完全救災任務，並安全疏散受困住戶。

消防局第2大隊長曹春風表示，國內近年高樓火災死傷案例如彰化橋友防疫大樓及高雄城中城火災，造成消防員殉職及住戶受困死傷重大災情案例，另國外近期如中東地區杜拜35層及中國長沙大樓高樓火災，火勢由底層逐層竄燒至頂層火災成長趨勢，證明高樓火災救災需有新的思維與戰術技能。

在因應竹南鎮及頭份市新建高樓如雨後春筍出現，如何因應諸如此類的高樓火災救災新模式，所以第2、3大隊特地於春節期前舉行聯合高樓火災訓練，高樓火災搶救的重點，在於必須先行搶回已出現煙窗效應的垂直安全梯，讓受困民眾能夠下樓避難疏散，消防救災人員可上樓救災滅火與搜救。

曹春風指出，這類高樓火警救災任務，第一優先必須建立樓梯保護隊，由下往上逐層關閉垂直樓梯安全門，建立垂直防火區劃，於最頂層開啟防火門，再分層設置正壓風機建立正壓，將安全梯濃煙推出頂層室外空間。以利消防人員滅火並於逐層搜索受困民眾。

曹春風點出，國內安全門普遍防護不佳，如高雄城中城案例甚至已拆除，第2大隊仿效國外消防單位製作攜帶門，遇到有故障或拆除的防火門時，可以用攜帶門來取代安全門形成暫時性的防火門，濃煙不至於進入各層樓與起火層濃煙外竄至安全梯形成煙窗效應。

28日的聯合演練專門針對高樓火災有煙囪效應、濃煙蓄積及逃生不易等特性，訓練課目包括高樓佈線、樓梯保護隊、反通風、正壓排煙等搶救作為，並包含人命救援、干預火煙流竄入安全梯、控制火勢、疏散民眾，消防人員編組樓梯保護隊高層消防快速上升小組，進行安全梯間防火門關閉作業，起火樓層佈水線進入滅火攻擊，部分樓層模擬防火門無法正常關閉，需消防人員架設攜帶門進行反通風及煙控，避免煙流入安全梯間，將頂樓防火門打開並於適當樓層架設正壓風機將安全梯間之濃煙排除，以利疏散民眾及避難逃生。