俄羅斯香腸大亨帕維爾·安托夫(Pavel Antov)本週末驚傳墜樓身亡，近日他與其他3名友人赴印度度過耶誕假期，其中一名朋友拜登諾夫（Vladimir Bidenov）才在旅行中因心臟病發身亡，外媒報導安托夫的死是俄烏戰爭以來，最新一起該國富豪離奇被消失的事件，再次引起關注。
據《紐時》報導，安托夫近日與3名好友前往印度旅遊，下榻酒店就位於東部奧迪沙邦，其中一名同行友人拜登諾夫，才因酗酒或藥物服用過量引發心臟病，幾天前陷入昏迷，被發現時已陳屍房間。據悉安托夫聽聞噩耗根本晴天霹靂，心情非常沮喪。
執法人員表示:「死者疑似對朋友的死感到害怕，不小心從酒店3樓陽台跌落。」警方調閱監視畫面，並詢問酒店工作人員的說詞，截至目前尚未獲得任何謀殺跡象，稱兩名俄羅斯人的死已轉交特定單位處理，無法確認此案為自殺或意外。
65歲的安托夫是該國肉類「弗拉基米爾標準集團公司」（Vladimir Standard）的創辦人，還是一名州議員，身價累績達100億盧布，名列財經雜誌《富比士》2019年俄羅斯最有錢公務員前幾名。
《衛報》引述塔斯社報導，消息傳回國內，官員們紛紛發文致哀，並形容「安托夫深受人民愛戴，所有人都支持他…」兩位俄羅斯人相繼離世原因備受討論，安托夫則是最新一起離奇身亡的該國富商之一。早前他疑似被有心人士陷害，公開挑釁普丁，稱「襲擊基輔地區是恐怖主義行為」，隨後火速刪文，並強調完全支持總統。
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