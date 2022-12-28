俄羅斯香腸大亨帕維爾·安托夫(Pavel Antov)本週末驚傳墜樓身亡，近日他與其他3名友人赴印度度過耶誕假期，其中一名朋友拜登諾夫（Vladimir Bidenov）才在旅行中因心臟病發身亡，外媒報導安托夫的死是俄烏戰爭以來，最新一起該國富豪離奇被消失的事件，再次引起關注。

據《紐時》報導，安托夫近日與3名好友前往印度旅遊，下榻酒店就位於東部奧迪沙邦，其中一名同行友人拜登諾夫，才因酗酒或藥物服用過量引發心臟病，幾天前陷入昏迷，被發現時已陳屍房間。據悉安托夫聽聞噩耗根本晴天霹靂，心情非常沮喪。

執法人員表示:「死者疑似對朋友的死感到害怕，不小心從酒店3樓陽台跌落。」警方調閱監視畫面，並詢問酒店工作人員的說詞，截至目前尚未獲得任何謀殺跡象，稱兩名俄羅斯人的死已轉交特定單位處理，無法確認此案為自殺或意外。

El magnate ruso de las salchichas Pavel Antov fue encontrado muerto el domingo tras caer de la ventana de un hotel en India, dos días después de que un amigo suyo muriera durante el mismo viaje.



Ambos estaban de visita en el estado oriental de Odisha y el millonario, pic.twitter.com/41BaRyM6Cb — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) December 28, 2022

65歲的安托夫是該國肉類「弗拉基米爾標準集團公司」（Vladimir Standard）的創辦人，還是一名州議員，身價累績達100億盧布，名列財經雜誌《富比士》2019年俄羅斯最有錢公務員前幾名。

《衛報》引述塔斯社報導，消息傳回國內，官員們紛紛發文致哀，並形容「安托夫深受人民愛戴，所有人都支持他…」兩位俄羅斯人相繼離世原因備受討論，安托夫則是最新一起離奇身亡的該國富商之一。早前他疑似被有心人士陷害，公開挑釁普丁，稱「襲擊基輔地區是恐怖主義行為」，隨後火速刪文，並強調完全支持總統。