據大陸國台辦官網「辦領導」公布的人事異動消息，大陸全國政協教科衛體委員會副主任宋濤已任中共中央台辦、大陸國台辦主任。

據公開資料顯示，1973年3月起，宋濤到福建省沙縣插隊。

1978年至2001年，先後在福建林學院、福建省輕工業研究所、福建省羅源縣、福建省輕紡工業總公司、福建省國際信託投資公司工作，歷任系副主任、組織部長、研究所所長、縣委副書記、總經理助理、副總裁（其間於1988年09月至1991年08月，赴澳洲蒙納士大學學習）。

2001年至2008年，歷任駐印度使館參贊、駐圭亞那大使、外交部國外工作局局長、駐菲律賓大使。

2008年08月，任外交部紀委書記、黨委委員。

2011年09月，任外交部副部長。

2013年11月，任中央外事工作領導小組辦公室副主任。

2014年09月，任中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級）。

2015年11月-2022年06月，任中共中央對外聯絡部部長。

2022年06月，任第十三屆全國政協教科衛體委員會副主任。