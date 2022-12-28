籃網球星厄文（Kyrie Irving）本季回到老東家騎士主場作戰時，遭到觀眾報以噓聲，對此老戰友洛夫（Kevin Love）覺得很不應該。洛夫告訴《The Plain Dealer》說：「我不明白那些噓聲，我可以理解來自政治和宗教立場的噓聲，但以厄文身為籃球員的部分，以及他對於騎士隊和俄亥俄州的意義，他理當每次都獲得巨大的掌聲才對。」

騎士隊2016年總冠軍擊敗勇士摘下隊史首冠，厄文在G7終場前射進致勝三分彈，即使是勇士隊球星克雷湯普生（Klay Thompson）至今都認為那是他「生涯最遺憾的一球」，因為他被騎士擋拆而沒能親自防守厄文。

洛夫表示，厄文投進騎士隊史最重要、亦是聯盟總冠軍史上非常重要的一球，考量到那一球對這座城市的重大意義，以及對詹姆斯（LeBron James）生涯成就的深遠影響，騎士不僅應該尊敬厄文，等到厄文高掛球鞋的時候，他們還得把厄文的球衣背號永久退役以表揚他的功勞。

厄文當時自請交易離開騎士，讓他與詹姆斯一度決裂，幾年之後厄文公開坦承「非常後悔」，詹姆斯也漸漸與厄文和解。前陣子厄文因為疫苗與信仰事件多次引發爭議，詹姆斯都幫厄文說好話，唯有騎士球迷還是不肯原諒厄文。