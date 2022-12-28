日前朝野立法委員一致認為超徵稅收應「還稅於民」，並提出各種方案建議政府應讓人民有感。法稅改革聯盟（下稱法盟）在2018年就提出「還稅於民」公投，然並未獲政府正面回應，法盟28日上午前往監察院及立法院陳情，提出歸還超徵稅收於民、廢除稅務獎勵金以及撤銷違法稅單三大訴求。

法盟表示，希望身負人民期望的立委及監察委員為民監督把關，發揮五權制衡的效能，以保障賦稅人權。經濟低迷、實質薪資倒退，然依據財政部公告2014年至2022年稅收共超徵1兆5537億，蔡政府6年來超徵1兆1293億元，年稅收鉅量超徵的不正常現象，不是財政部用預算低估、將用來還債、減少舉債等用詞就可以來模稜兩可欺騙老百姓。

消防署暨高雄國際航空站災害搶救諮詢顧問劉明哲博士為台灣賦稅人權遭受踐踏的稅奴發聲，他指出超徵還民為世界潮流，也是為台灣人民共識，更是法稅改革的第一步。要求政府端正財政紀律，落實預算審查、杜絕違法稽徵，廢除稅務獎勵金及搶救稅奴，健全救濟制度。

法盟陳姓志工表示，「還稅於民」並非譁眾取寵的口號，而是賦稅人權的實踐。韓國曾於2008年發放10.5兆韓元（相當於2538.4億台幣）的退稅款與補貼金給年收入低於一定標準的勞工與企業，協助他們因應高油價的衝擊；新加坡政府也曾經因國家有財政盈餘，而把18億星幣（相當於404億台幣）分紅給人民；美國加州由於近兩年的高稅收，加州政府也將預算盈餘約980億美元中，撥出95億作為中產階級退稅基金。

法盟指出，為人詬病的查稅獎金自2004年立法院修法廢除後，財稅機關卻利用內部「財政部核發稅務獎勵金作業要點」借屍還魂，巧立名目，至今仍編列預算自肥濫發。簡任10到13職等的高官，平均更可分得9.8萬元，職等越高領越多。聯合國NGO世界公民總會台灣總會秘書長李斐隆認為，稅務獎勵金讓多數優秀守法的稅務人員背負罵名，但卻為少數貪官開了中飽私囊的機會之門，成為迫害賦稅人權的劊子手，應廢除稅務獎勵金。

真理大學法律系教授暨法稅改革聯盟發起人吳景欽線上聲援，他表示在2018年提出超徵還民公投時，財政部對為什麼會超徵的解釋是經濟好轉，他認為這是天大的笑話。吳景欽指出稅務獎勵金是超收的主因之一，是鼓勵無良稅官胡亂課稅的誘因，呼籲立法委員應站在人民立場，不要為沒有法源依據的稅務獎勵金護航。

監察委員賴振昌親自接見法盟志工，並提出政府應量出為入，也就是說政府應詳實編列預算，需要花多少錢才徵多少錢。

2022年度代表字，由「漲」拔得頭籌，萬物齊漲，但實質薪資倒退怎麼也追不上飛漲的物價，生活苦不堪言，超徵的稅收來自人民，用途政府說不清道不明。現朝野立委一致認為應還稅於民，法盟要求政府應善從民意踏出法稅改革的第一步。