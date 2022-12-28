台南市警察局28日公布新一波的人事調動，異動包含2線3星以上警官職務，市警局表示，此次依適任人員的品德操守、陞遷積分、工作表現及職務歷練等通盤檢討，一共有23人調整，統一在本月30日到新單位報到。

異動名單如下：1、法制室主任卓金益；2、民防管制中心主任蕭漢中；3、防治科科長章振國；4、督察室督察陳俊凱；5、督察室督察吳麗娟；6、督察室督察洪國哲；7、保安科專員黃宗仁；8、祕書室祕書郭進成；9、第五分局副分局長張志能；10、第六分局副分局長林佳輝；11、第一分局副分局長郭乃榮；12、第四分局副分局長吳秉蒼；13、白河分局副分局長廖進添。

14、新營分局副分局長顏偉丞；15、善化分局副分局長林雲豪；16、善化分局副分局長江彥勳；17、第三分局副分局長陳勇志；18、歸仁分局副分局長林逸新；19、主任祕書室專員鐘國強；20、主任祕書室專員林文惟；21、主任祕書室專員謝貴琳；22、交通警察大隊副大隊長陳柏宇；23、婦幼警察隊隊長蔡佳璋。