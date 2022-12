Yin(左)和War對於即將來台充滿了期待。(大國文化提供)

港泰混血男星黃立賢(Yin)及泰國男星瓦納拉特拉薩梅拉特(War)2020年搭檔演出校園愛情劇《學長的愛情攻心計:愛情力學》備受注目,2人組成的CP「YinWar」即將在明年3月5日來台舉辦粉絲見面會。

《學長的愛情攻心計:愛情力學》在LINE TV和YouTube上的觀看次數均達到數百萬,最後1集播出時在Twitter上的推文更是超過100萬條,#YINWAR的話題標籤也登上多國流行趨勢,並在全球排名第一。2人今年再於《愛情力學》搭檔演出,依舊話題不斷,最近還一起合唱〈可以公開了〉,超甜氛圍融化不少粉絲心,人氣在亞洲各地更再次攀上高峰。

YinWar對於即將來台充滿了期待,直呼:「我們想要去吃當地美食,各個國家有許多不一樣的飲食文化,非常想要去品嘗當地的美食,應該會很好玩。也想去親近大自然,如果粉絲們有推薦的地方可以跟我們說,我們有時間會去走走。因為我們跟台灣粉絲們從來沒有見過面,這次來能見到一定會覺得很幸福,一起來聊聊天,見見面,一同歡樂吧!」

「YinWar 1st Fan Meeting in Taipei 蜜月小旅行 The Sweet Moment」將於明年3月5日在Zepp New Taipei舉辦。門票在明年1月8日上午11點在Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。購買見面會門票者,還有機會與YinWar一起KTV同樂,更多的福利日後將進一步公布,請密切注意主辦單位粉專及IG。