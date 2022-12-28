38歲女星林彥君前陣子才爆出婚訊，雖然被經紀人否認，但林彥君的回應很曖昧，還開玩笑說：「我肚皮有動靜了。」果然不出所料，今（28日）林彥君分享多張婚禮照，證實迎接新身分。

林彥君稍早在社群平台公開一系列婚禮照，開心地寫道：「拍得實在太美了，趕快來跟大家分享結婚的喜悅！」小倆口的婚禮風格走網美露營風，有一塊綠油油的草皮，親朋好友在暖陽下騎著單車，見證兩人的愛情。

林彥君頂著俏麗的短髮，身穿典雅的白色婚紗，緊牽著老公的手，臉上盡是幸福的笑容。她和丈夫交換戒指，用力地又親又抱，畫面相當甜蜜，林彥君不敢相信地大呼：「好美的婚禮，沒想到男女主角是我們耶！」

林彥君曾和小7歲韓籍男友論及婚嫁，分手後她藉由騎車療情傷，因此結識小10歲的越野登山車國手江勝山（阿丹），進一步發展成戀人的關係，交往半年後傳出將在農曆年前結婚，當時經紀人否認此消息，但林彥君卻大方地轉發相關的報導，寫下：「竟然被跟拍了一整天都沒發現，有車友發現嗎？話說狗仔影片做得很好耶，難得想分享！」不久後又PO衣服被小狗隆起的照片，開玩笑地稱：「我肚皮有動靜了，3000公克！」

如今林彥君有了新歸屬，演藝圈星友六月、巴鈺、阿喜、黃沐妍、郭彥均、桑阿松等人以及網友都獻上祝福。