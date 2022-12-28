第四屆台中購物節活動已於12月24日結束，登錄消費金額突破350億元、再創新高，台中市經濟發展局28日再度加碼抽出百萬現金，幸運兒是住在西區的施姓民眾；台中市長盧秀燕指出，今年購物節約有近3成消費來自外縣市民眾，已是全台最受歡迎的活動。

台中購物節從10月26日展開，活動持續到12月24日截止，但截至本月底前，仍開放民眾登錄消費發票。台中市府28日舉辦登錄金額破百億加碼抽百萬抽獎，抽出第7名百萬現金得主，住在西區的施姓民眾接到盧秀燕電話，直呼不敢相信，她說，一直都在注意自己有無中獎，原本以為沒希望了，沒想到幸運抽中大獎。

盧秀燕表示，雖然沒有消費券加持，今年購物節登錄金額仍突破350億元，且外縣市民眾到台中消費的比例大幅增加，占了將近3成，接下來1月5日還將壓軸抽出精品好宅與百萬油電車。

經發局指出，今年購物節APP下載次數已突破184萬次，，是全國指標性購物節活動，經分析，外縣市消費熱區前5名分別為彰化、南投及雲林、高雄及新北，其中新北市是今年首度進入消費熱區，顯示交通便捷及購物節品牌認同，讓北部民眾更願意到台中消費。

經發局強調，今年購物節分別針對區域、產業等規畫創新獎項，其中旅宿專屬抽、美食專屬抽都是鼓勵民眾多消費疫情受創較嚴重的餐飲、旅宿業；另產業專屬抽可提升店家合作意願、拉抬消費量能，約占消費登錄金額的9.92％。