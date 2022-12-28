陳光復召集相關單位後決議恢復舉辦過年一條街市集，但有民眾認為，城隍廟進行古蹟整修，如動線未規劃好，人一多難免會有安全隱患。（澎湖縣政府提供）

受疫情影響停辦兩年的馬公市城隍廟春節一條街市集，陳光復28日召集相關單位後決議恢復舉辦，並鼓勵民間申請人（自然人或法人團體）依規定申請路權，同時要求縣府與馬公市公所提供垃圾與環境清潔的規劃工作。但有民眾認為，城隍廟進行古蹟整修，周邊都是工地圍籬設施，過年市集每天動輒上萬人在此逛街，如動線未規劃好，人一多難免有安全隱患。市

澎湖縣政府表示，城隍廟春節一條街範圍從中正路至民權路的光明路段，是澎湖每年春節最熱鬧的地方，但因受新冠肺炎疫情影響停辦兩年，縣府為秉持公平、不干預店家及攤商營運之原則，將依慣例由民間申請人（自然人或法人團體）依規定向馬公市公所申請路權，並經縣府同意後由申請人於核准之時間、地點辦理市集活動。

此外，活動期間之交通及垃圾清運部分由申請人妥適處理，澎湖縣政府將給予行政協助，以利市集活動順行。

但有民眾認為，城隍廟因古蹟整修工程，附近到處都是施工的圍籬設備，春節市集每天動輒上萬人在此購物，人潮一多難免會有安全的隱患，韓國剛發生梨泰院踩踏意外事件，縣府基於安全考量，可以考慮移到文澳城隍廟、國際廣場、菊島之星、中正路北辰宮商圈等處，進行相關配套方案的評估工作，以免發生意外。