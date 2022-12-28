北市福林藍今天在諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽8強賽以7比4擊敗東園老鷹，在「北市內戰」中勝出，近3屆2度闖進4強，接下來將與台中上楓、新北大豐間勝方爭奪冠軍戰門票。

福林藍在首局就趁著對方守備失誤加上連續3支安打，一口氣攻下5分，雖然一度在4局下被追成1分差，在5局上再添2分穩住勝果，加上第2任投手李阜肱2.2局無失分，搶下4強門票。

驚險在「北市內戰」中勝出，總教練章子健說：「其實領先5分也不見得會贏，一直提醒小朋友不要鬆懈，但他們還是有點放太輕鬆了。其實我們兩隊實力差不多，就看誰比較不自亂陣腳。」事實上，從9月赴威廉波特打完LLB世界少棒聯盟後，福林的球員一直未進入狀況，直到11月起才慢慢適應比賽節奏。

能夠搶下4強門票，捕手高浤嵃功不可沒，2度演出盜壘阻殺，更在比分僅差1分時抓下關鍵出局，章子健誇讚高浤嵃雖然個頭小，但臂力強且靈活，傳接球腳步不會拖泥帶水，雖然之前教練問他1加2等於多少他回答4，在球場上卻是聰明的球員，「雖然數學不好，但知道什麼時間該做什麼事。」

高浤嵃原本就讀新竹民富國小，但因為球隊未來規劃加上爸媽工作因素轉來福林，爸爸也成為他踏上棒球路的關鍵人物，從小一就開始當捕手的他其實也有嘗試過內野其他位置，卻因都守不好而專心蹲捕，但也因此愛上當捕手。

高浤嵃透露，自己最欣賞的中職捕手是中信兄弟高宇杰，「因為他傳球臂力很好。」他也對自己臂力十分有信心，也不覺得當捕手很辛苦。