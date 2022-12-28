總統蔡英文昨召開「強化全民國防兵力結構調整方案」，會後被問到內閣改組？行政院長蘇貞昌是否留任？蔡英文表示，這件事到時到就會跟大家報告。前民進黨立委郭正亮指出，內閣若改組，前立法院長蘇嘉全是安全牌，副院長則確定是桃園市前市長鄭文燦。

郭正亮今(28日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，台北市立委補選候選人吳怡農的選舉，會是最後一根稻草，吳怡農如果小輸，蘇貞昌續任，內閣改組的部分，農委會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮、衛福部長薛瑞元、內政部長等人一定換。但吳怡農如果大輸，內閣恐全換。

郭正亮接著指出，吳怡農的問題，在於支持者要不要出來投票，有點是嘉義效應的延續，若連民進黨支持者都不出來投票，那就表示這個內閣已經顧人怨到毫無生氣可言。這裡面還會連動到副總統賴清德1月15日選上民進黨主席，對他來講，希望有能夠和他呼應的內閣。

郭正亮點出，如果確定要換閣揆，是國家安全會議秘書長顧立雄還是前副總統陳建仁，或者是蘇嘉全，但不管是誰擔任院長，鄭文燦確定會是副院長，這是在桃園跟他很熟的人走漏風聲。

郭正亮指出，若是蔡英文不想要顧立雄離開，由陳建仁組閣，民進黨恐會一路鬧到6月，黨跟院兩邊一定拚，陳建仁可能會引起賴清德的黨內風暴，因為兩個人都有可能選總統。因此，如果閣揆真的要換人要打安全牌，最安全的就是蘇嘉全。